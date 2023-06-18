В Одессе запретили шумные вечеринки и работу ресторанов ночью
18 июня 2023, 15:55Читати новину українською
Источник:Одесский городской совет
В Одессе ограничили работу ночных клубов и ресторанов. Несмотря на то, что в городе длится комендантский час, владельцев многих заведений это не останавливало.
После ряда скандалов с ночными клубами в Одессе, работающих во время комендантского часа и даже в воздушную тревогу, в городе решили урегулировать работу заведений. Городские власти установили новые правила.
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Какие ограничения ввели в Одессе
Итак, в период с 22:00 до 09:00 на территории города Одессы:
- ограниченная хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности в сферах обслуживания и развлечений, в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению путем запрета;
- запрещено использование световых и/или подобных световым средствам, ухудшающим демассирующие признаки территории;
- запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств;
- запрещено обслуживание населения вне и/или в помещениях и на соответствующих территориях;
- запрещено пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.
Ранее схожие ограничения ввели в Киеве
В начале июня Киевская ОВА также установила новые правила в Киеве и области. Теперь все концерты, вечеринки и шоу будут заканчиваться до 21:00. Различные ТРЦ, комплексы и клубы могут работать до 00:00 и открываться не раньше 05:00.