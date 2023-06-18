В Одессе запретили шумные вечеринки и работу ресторанов ночью

В Одессе ограничили работу ночных клубов и ресторанов. Несмотря на то, что в городе длится комендантский час, владельцев многих заведений это не останавливало.

После ряда скандалов с ночными клубами в Одессе, работающих во время комендантского часа и даже в воздушную тревогу, в городе решили урегулировать работу заведений. Городские власти установили новые правила.

К теме Где и сколько длится комендантский час: список областей и ограничений

Какие ограничения ввели в Одессе

Итак, в период с 22:00 до 09:00 на территории города Одессы:

ограниченная хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности в сферах обслуживания и развлечений, в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению путем запрета;

запрещено использование световых и/или подобных световым средствам, ухудшающим демассирующие признаки территории;

запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств;

запрещено обслуживание населения вне и/или в помещениях и на соответствующих территориях;

запрещено пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее схожие ограничения ввели в Киеве

В начале июня Киевская ОВА также установила новые правила в Киеве и области. Теперь все концерты, вечеринки и шоу будут заканчиваться до 21:00. Различные ТРЦ, комплексы и клубы могут работать до 00:00 и открываться не раньше 05:00.