Война россии изменила реалии: как будут работать заведения профобразования в Украине с сентября

1 сентября в Украине стартует новый учебный год в школах, вузах, а также заведениях профессионального образования. Об особенностях организации учебного процесса в профтехах в условиях военного времени – читайте в материале 24 канала.

Когда начинается обучение

Для учащихся первых курсов учебных заведений в Министерстве образования определили единый день начала обучения. Это – 1 сентября.

Важно Где в Украине будут учиться дистанционно с 1 сентября

Для учащихся второго и третьего курсов дата начала обучения может меняться. Они могут начать обучение либо раньше, либо позже 1 сентября. Это зависит от особенностей организации производственного обучения (производственной практики) и плановых мероприятий вступительной кампании.

Полезная инфографика Минобразования

Еще одним резоном начать обучение раньше является экономия, ведь Украину в условиях войны и российского вторжения ждет "самая холодная зима в истории". В этой ситуации логичнее начать обучение, когда еще тепло и не нужно тратить лишние средства на отопление.

Подготовка к учебному году в ПТО

Вступительную кампанию в профтехи продлят до 1 ноября 2022 года. Таким образом, сформированные 1 сентября учебные группы планируют доукомплектовать. Это важно для учеников, которые из-за войны покинули свои дома или оказались в зоне боевых действий.

После российского вторжения помещения школ, вузов и ПТО на свободных от оккупантов территориях стали убежищем для тысяч беженцев. Сейчас для них ищут новые места размещения, а сами здания ждет ремонт и адаптация под военное время.

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Теперь, чтобы начать учебный процесс в ПТО, там должно быть должным образом оборудовано укрытие с запасами воды, продовольствия и медикаментов, должны быть отработаны меры безопасности и проведены учения среди учащихся, педагогов и персонала.

Сколько будет продолжаться учебный год

С общежитиями ситуация сложная –рассматриваются варианты укрупнения, то есть если разные общежития расположены поблизости, учащихся могут переселить в один из них, а беженцев и работников ПТО –в другое.

Первый семестр учебного года 2022/2023 продлится с 1 сентября по 1 декабря 2022 года, второй семестр – с 15 февраля по 30 июня 2023 года.

В Минобразования также рекомендуют использование субботних дней в теплую часть года и внесение соответствующих изменений в график образовательного процесса и отпуск работников. Опять же – в целях экономии.

Офлайн или онлайн

В новом учебном году ПТО должны работать в очном формате – для такого типа учебных заведений это очень важно, ведь важную роль играет практика.

Рабочие профессии ценны для Украины. Эффективное обучение становится возможным при сочетании длительной практики и теории. Именно поэтому мы рекомендуем профтехам начинать обучение в очном формате. Мы уже наработали перечень мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса. В частности, заведениям до начала нового учебного года необходимо оборудовать укрытие и правильно организовать эвакуационные пути,

– директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик объяснила важность очного обучения в ПТО.

Впрочем, все понимают, что в стране – война, а потому – в зависимости от ситуации – по решению областных военных администраций может быть принято решение о переводе образовательного процесса на дистанционную или смешанную форму.

Об онлайн-ресурсах для учеников профтехов чиновники позаботились заранее. Конечно, онлайн-курсы для будущих строителей, монтажников, сантехников, швей и слесарей – звучит довольно странно, однако такие реалии времени.

В случае невозможности проведения образовательного процесса непосредственно в зданиях, помещениях, в частности, из соображений безопасности, в Минобразования рекомендовали заранее согласовать с другими учебными заведениями (в частности, в других населенных пунктах или регионах) возможность использования их материально-технической базы.

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