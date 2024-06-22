Работаем, чтобы иметь возможность отвечать на террор, – Зеленский в традиционном обращении

Владимир Зеленский 22 июня записал традиционное обращение к украинцам. В нем президент прокомментировал циничный удар россиян по Харькову и в очередной раз призвал партнеров усилить помощь.

Кроме того, Зеленский заслушал доклады военного руководства о ситуации на поле боя. В 850 день войны президент Украины отметил, что наши защитники нуждаются в большем количестве систем ПВО, а также в более быстром обучении пилотов на F-16.

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Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины начал свое традиционное обращение с комментария о российском авиаударе по Харькову. Так, Зеленский отметил, что 4 авиаудара по центру города – это "абсолютно просчитанный террор". Враг цинично бил по центральной части Харькова рядом с автовокзалом, и по состоянию на сейчас известно о более 40 пострадавших и 3 погибших.

В то же время президент отметил, что спасательная операция – сложная, ведь произошел обвал дома.

Спасательная операция сложная – был обвал конструкций дома. Но спасатели ГСЧС Украины, местные службы, все, кто привлечен, делают все, чтобы помочь людям максимально. И так же максимально мы работаем, чтобы получить Украине возможность полноценно отвечать на такой российский террор,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только в течение июня россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 – против Харьковщины.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский добавил, что наносятся такие российские удары и по Донецкой области, и по другим прифронтовым и приграничным регионам просто ежедневно. Именно поэтому Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности, российскую боевую авиацию там, где она есть.

Нужен этот шаг. Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничье Харьковщины, – мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов. Такие решения нужно продолжать. Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально – обезопасить наши города и наши общины от российских бомб,

– добавил президент.

Поэтому Зеленский отметил, что системы Patriot, а также ускорение тренировки наших пилотов для F-16 – это шаги, которые должны сделать партнеры. Президент объяснил, что российский террор должен проиграть, ведь это интерес каждой страны – жить в мире, где нет войны.

Президент заслушал доклады командования

В 850-й день полномасштабной войны Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова по обеспечению наших сил и поставки от партнеров.

"Главком и министр доложили также о своих контактах с партнерами, и наших ожиданиях. Мы благодарны за утвержденные пакеты, но они нам нужны полностью и на поле боя – без задержек. И чтобы все то, о чем мы договаривались с президентом Байденом, было реализовано", – заявил президент.

Зеленский отметил спасателей

В обращении президент также отметил спасателей, которые ежедневно помогают украинцам, сохраняя их жизни, и разбирают завалы. Особенно Зеленский отметил сотрудников ГСЧС Харьковщины:

Михаил Тебенев,

Иван Лобанов,

Александр Омеляненко,

Александр Мазур,

Юрий Мацаенко.

Также президент лично поблагодарил спасателей Киевщины: Ярослав Бровченко, Александр Борозенец, Богдан Каченко, Сергей Недилько, Тимофей Вишня.

Спасибо вам и всем работникам ГСЧС Украины, всем местным службам, которые работают для людей, каждому полицейскому и волонтеру, которые помогают...

– подчеркнул Зеленский.

В итоге обращения президент также поблагодарил украинских защитников, которые дают отпор врагу.

"И еще одно. Донецкая область. Наши воины. Покровское направление, Торецкое, Кураховское, Краматорское. Очень жесткие бои, десятки российских штурмов ежедневно. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, которые защищают наши позиции и сдерживают оккупанта. Спасибо всем нашим воинам за силу!" – добавил президент.