Работаем, чтобы украинские каналы работали на территории, окруженной оккупантами, – Ткаченко

Российские захватчики оккупируют украинские города, уничтожают местные телевизионные башни и крутят там российскую пропаганду. Однако Минкульт работает над тем, чтобы там работали украинские каналы.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время эфира телеканала "Рада".

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Ткаченко рассказал, что одна из первых вещей, которые делали оккупанты в Херсоне, – они пошли на телевизионную башню. Бесспорно, их цель – "промывать мозги" украинцам.

Однако Минкульт имеет несколько решений для этого:

В частности, есть Объединенный радиоканал, который можно включить на телефоне.

Есть информация, которую просто рассылают людям.

Также мы будем работать над тем, чтобы украинские каналы были доступны на территории, окруженной оккупантами. Мы будем противодействовать российской пропаганде,

– заявил Ткаченко.

К слову, российские оккупанты разыграли сценарий, как "спасают" людей в Херсоне. Привезли даже "гуманитарную помощь", однако она была просрочена. А люди просто под дулами автоматов стояли и говорили на весь мир, что не хотят в "ХНР". Детали – читайте здесь.

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