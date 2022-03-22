"Работаем, норм": трогательное видео о работе спасателей во время войны

Украинские спасатели – невероятные герои, которые постоянно готовы прийти на помощь. Они первыми ликвидируют последствия обстрелов оккупантов и спасают людей.

Украинские спасатели демонстрируют настоящий героизм. Они очень быстро реагируют на последствия обстрелов российских оккупантов и спасают жизни сотен украинцев.

Читайте также В Украине активизировались мошенники, которые мародерствуют после российских обстрелов

Работа спасателей

Каждый день спасателей начинается с смс "Как ты?". У героев нет времени на ответ, поэтому отвечают: "Работаем, норм".

Трудная опасная работа не дает времени все рассказать и поговорить, но каждый спасатель знает: дома его любят, ждут и очень гордятся.

Трогательное видео о работе спасателей во время войны:

Смотрите также: Ночное обращение Зеленского за 21 марта