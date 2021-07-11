Работаем с силовиками, которые не пошли на "соглашение с совестью", – Тихановская

Светлана Тихановская рассказала, что силовики, выехавшие из Беларуси, поддерживают контакты с теми, которые остались в стране. Так команда лидера оппозиции получает информацию.

Связь есть, – Тихановская

Из-за уголовных дел ряд работников правоохранительных органов выехал из Беларуси. Об этом политик заявила в интервью.

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У них остались контакты внутри режима, внутри силовиков. Так они достают информацию, видео, аудиодокументы о том беспределе, который творится в режиме. Налаживают какие-то свои связи,

– рассказала Тихановская.

Эту информацию не всегда распространяют, потому что она секретная. Однако связь у Тихановской с силовиками точно есть.

По словам лидера оппозиции, люди, которые работают на государственной службе – еще большие заложники этой системы, чем обычные белорусы.

"Страшно за жизнь. Кто как может, так помогает нам. Кто-то находит в себе силы давать нам информацию внутреннюю, кто-то, возможно, в определенный момент повернется лицом к белорусам, когда будет необходимо", – сказала политик.

Она рассказала, что в Беларуси создали отдельную организацию – BYPOL. В нее входят бывшие силовики.

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Политика о сотрудничестве с Россией

Тихановская также призналась, что пыталась наладить неофициальные контакты с Москвой, чтобы показать, что ее команда готова к диалогу. Однако выяснилось, что там просто "глухая стена". Никто не хотел общаться с белорусской оппозицией.