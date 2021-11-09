Об этом новоизбранный вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции рассказала в эфире украинского телеканала.

Важно Несколько стран Африки и Азии присоединятся к Крымской платформе – Кулеба

Верещук подчеркнула, что в Офисе Крымской платформы на базе Постоянного представительства президента в Крыму работает команда молодых мотивированных людей.

Крымская платформа – это живой организм, где работа бурлит 24 на 7. В офисе кипит работа. Люди вкладываются, это дает результат,

– отметила министр.

Она добавила, что уже даже удалось выработать несколько законопроектов. Глава Минреинтеграции назвала Крымскую платформу абсолютно практической инициативой с хорошей динамикой.

Обратите внимание! Крымская платформа будет работать для непризнания любого изменения международно-правового статуса Крыма и усиления санкций против России. Кроме того, она стремится защищать права крымских татар и бороться с последствиями оккупации.

Крымская платформа в Киеве: коротко