Об этом новоизбранный вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции рассказала в эфире украинского телеканала.
Важно Несколько стран Африки и Азии присоединятся к Крымской платформе – Кулеба
Верещук подчеркнула, что в Офисе Крымской платформы на базе Постоянного представительства президента в Крыму работает команда молодых мотивированных людей.
Крымская платформа – это живой организм, где работа бурлит 24 на 7. В офисе кипит работа. Люди вкладываются, это дает результат,
– отметила министр.
Она добавила, что уже даже удалось выработать несколько законопроектов. Глава Минреинтеграции назвала Крымскую платформу абсолютно практической инициативой с хорошей динамикой.
Крымская платформа в Киеве: коротко
- В Киеве 23 августа прошел учредительный саммит Крымской платформы, к которой присоединились делегации из 46 стран мира. В частности, приехали представители всех стран НАТО.
- Событие состояло из 4 панелей: непризнание попытки оккупации Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа. Участники мероприятия подписали совместную декларацию, предусматривающую санкции против России.