Про це новообрана віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції розповіла в ефірі українського телеканалу.
Важливо Декілька країн Африки й Азії приєднаються до Кримської платформи, – Кулеба
Верещук наголосила, що в Офісі Кримської платформи на базі Постійного представництва президента в АР Крим працює команда молодих мотивованих людей.
Кримська платформа – це живий організм, де робота вирує 24 на 7. В офісі кипить робота. Люди вкладаються, це дає результат,
– зазначила міністерка.
Вона додала, що вже навіть вдалося напрацювати кілька законопроєктів. Глава Мінреінтеграції назвала Кримську платформу абсолютно практичною ініціативою із гарною динамікою.
Кримська платформа у Києві: коротко
- У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, до якої приєдналися делегації з 46 країн світу. Зокрема, приїхали представники всіх країн НАТО.
- Подія складалася з 4 панелей: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу. Учасники заходу підписали спільну декларацію, яка передбачає санкції проти Росії.