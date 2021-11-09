Про це новообрана віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції розповіла в ефірі українського телеканалу.

Важливо Декілька країн Африки й Азії приєднаються до Кримської платформи, – Кулеба

Верещук наголосила, що в Офісі Кримської платформи на базі Постійного представництва президента в АР Крим працює команда молодих мотивованих людей.

Кримська платформа – це живий організм, де робота вирує 24 на 7. В офісі кипить робота. Люди вкладаються, це дає результат,

– зазначила міністерка.

Вона додала, що вже навіть вдалося напрацювати кілька законопроєктів. Глава Мінреінтеграції назвала Кримську платформу абсолютно практичною ініціативою із гарною динамікою.

Зверніть увагу! Кримська платформа працюватиме для невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму та посилення санкцій проти Росії. Крім того, вона має на меті захищати права кримських татар та боротися з наслідками окупації.

Кримська платформа у Києві: коротко