Про це новообрана віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції розповіла в ефірі українського телеканалу.

Важливо Декілька країн Африки й Азії приєднаються до Кримської платформи, – Кулеба

Верещук наголосила, що в Офісі Кримської платформи на базі Постійного представництва президента в АР Крим працює команда молодих мотивованих людей.

Кримська платформа – це живий організм, де робота вирує 24 на 7. В офісі кипить робота. Люди вкладаються, це дає результат,
– зазначила міністерка.

Вона додала, що вже навіть вдалося напрацювати кілька законопроєктів. Глава Мінреінтеграції назвала Кримську платформу абсолютно практичною ініціативою із гарною динамікою.

Кримська платформа у Києві: коротко

  • У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, до якої приєдналися делегації з 46 країн світу. Зокрема, приїхали представники всіх країн НАТО.
  • Подія складалася з 4 панелей: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу. Учасники заходу підписали спільну декларацію, яка передбачає санкції проти Росії.