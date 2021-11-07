Про це глава МЗС повідомив, виступаючи на панелі форуму "Re:Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

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Є декілька держав, які перебувають на фінальній стадії ухвалення рішення про приєднання до Кримської платформи. Ми активно працюємо з країнами Африканського континенту, з країнами Азії для того, щоб розширити цю географію,

– сказав міністр закордонних справ

Дмитро Кулеба також зазначив, що у самій Кримській платформі наразі відбувається налагодження всіх внутрішніх механізмів та реалізація ключових положень Кримської декларації.

Зверніть увагу! В Києві відкрили головний офіс Кримської платформи. Володимир Зеленський поінформував, що представництва діятимуть не лише в Україні, а й у низці інших держав.

Кримська платформа у Києві: коротко