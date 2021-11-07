Об этом министр иностранных дел сообщил, выступая на панели форума "Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

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Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к Крымской платформе. Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии для того, чтобы расширить эту географию,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба также отметил, что в самой Крымской платформе сейчас происходит отладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений Крымской декларации.

Обратите внимание! В Киеве 23 августа открыли главный офис Крымской платформы. Владимир Зеленский проинформировал, что представительства будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств.

Крымская платформа в Киеве: коротко