Об этом министр иностранных дел сообщил, выступая на панели форума "Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития".
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Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к Крымской платформе. Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии для того, чтобы расширить эту географию,
– сказал глава МИД.
Дмитрий Кулеба также отметил, что в самой Крымской платформе сейчас происходит отладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений Крымской декларации.
Крымская платформа в Киеве: коротко
- В Киеве 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы, к которой присоединились делегации из 46 стран мира. В частности, приехали представители всех стран НАТО.
- Событие состояло из 4 панелей: непризнание попытки оккупации Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа.
- Участники мероприятия подписали совместную декларацию, которая предусматривает санкции против России.