Работает один из шести энергоблоков, – в ГСЧС рассказали о ситуации с пожаром на ЗАЭС
4 марта 2022 , 04:54Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Из-за обстрелов россиян работает лишь один из шести энергоблоков Запорожской АЭС. Горит одно из зданий учебно-тренировочного комплекса.
Огонь охватил 3, 4, 5 этажа здания. Оккупанты не дают, чтобы спасатели приступили к ликвидации последствий пожара.
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Противопожарное состояние АЭС – в норме.
Обстрелы Запорожской АЭС
Россияне всю ночь обстреливают Запорожскую АЭС. Они попали в энергоблок. И. о гендиректора станции Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность нарушена.
Владимир Зеленский призвал мир немедленно вмешаться, потому что может быть "второй Чернобыль".
Россия атакует Запорожскую АЭС: