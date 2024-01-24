Под ударом Украина, США и Евросоюз: новые тезисы пропаганды, которыми Россия будет атаковать мир

Масштабная пропаганда уже давно стала для России одним из типов оружия, которым она ведет войны против других государств, в том числе и против Украины. Если для внутренней аудитории пропагандистская машина часто проталкивает абсолютно примитивные нарративы, то к работе на внешнюю аудиторию враг подходит гораздо серьезнее.

Масштабная пропаганда уже давно стала для России одним из типов оружия, которым она ведет войны против других государств, в том числе и против Украины. Если для внутренней аудитории пропагандистская машина часто проталкивает абсолютно примитивные нарративы, то для работы на внешнюю аудиторию враг подходит куда серьезнее.

Из собственных источников 24 Канал смог получить заготовки целого ряда российских пропагандистских статей, направленных против Украины и ее ключевых партнеров. Уже привычно, их целью является искажение реальности таким образом, как это выгодно Кремлю.

Из полученных заготовок мы смогли узнать, против кого Россия планирует сконцентрировать свой главный информационный удар в ближайшее время, как россиян будут убеждать в необходимости и "тотальной поддержке" продолжения войны против Украины, и какие новые "победы" на глобальном уровне Кремль будет обещать своему населению.

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Главная мишень пропагандистской машины

"Лучшая мишень для жестких действий России" – именно так российские пропагандисты сами же называют новую жертву своей пропаганды. И нет, речь не об Украине или США. Вы будете удивлены, но российская пропаганда намерена сосредоточить свои усилия на Бельгии. Все потому, что с 1 января это государство переняло председательство в Совете Европейского Союза.

Очевидно, что Кремль хотел бы видеть в этой роли любого из пророссийских членов Евросоюза. Примеров приводить не будем, но вы и так прекрасно понимаете, о ком идет речь.

Зато Бельгия – точно не лучший вариант для России. Королевство поддерживает Украину поставками оружия и даже присоединилось к авиационной коалиции партнеров, выделив свои 2 истребителя F-16 для обучения украинских пилотов.

Именно премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо первым анонсировал новый уже 13 пакет санкций Евросоюза против России. Кроме того, он выступил за конфискацию российских активов в пользу Украины. Так что бельгийский премьер и стал главной целью озлобленных российских пропагандистов.

Российские пропагандисты предлагают использовать Бельгию "в качестве полигона для игры на противоречиях внутри государств-противников". Для этого они хотят использовать несостоятельность Брюсселя решить вопрос миграции, а заодно – усилить поддержку фламандских сепаратистрских партий, эксплуатирующих эту тему.

Россияне убеждены, что обострение этих вопросов заставило руководство Евросоюза сконцентрировать на них ключевое внимание. Следовательно, это на время отвлечет официальный Брюссель от российско-украинской войны.



Премьер Бельгии Александер Де Кроо / Фото BELGA

Поражение Украины ослабит США и НАТО

О том, что Украина является ключевым гарантом безопасности наших западных партнеров, мы говорим уже почти 2 года. Теперь этот тезис решили использовать и россияне, правда, несколько с другого ракурса.

Еще один российский пропагандист убеждает россиян, что после победы в войне против Украины Россию ожидает целый наплыв новых друзей. Мол, поражение нашего государства поколеблет позиции США и Евросоюза в мировой геополитике.

Правда, любой адекватный человек, а не россиянин, тезисы пропагандиста воспримет как абсурд. Только вдумайтесь: россиянин убеждает, что в случае, если Россия сможет захватить Украину, это "вдохновит государства мира на обретение или усиление собственного суверенитета".

Это при том, что россиянин чуть ли не буквально признает, что суверенитет Украины является самой большой проблемой России. Далее сторонник идеи захвата соседних государств пишет, что "обретение суверенитета государств будет происходить бок о бок с деколонизацией".

Пропагандист убеждает, что "освобождение" Украины станет ключевым сигналом, который будет говорить о послаблении США и НАТО и их "неоколониальной системы". Россияне надеются на целый ряд изменений в результате этого.

В заключение пропагандист озвучивает свои влажные мечты о том, что победа России в войне может стать концом для Североатлантического альянса и склонит европейские государства к "нормализации" отношений с Москвой.

Обзор российской пропаганды: смотрите видео

Борьба с мигрантами

Кроме войны, есть еще одна проблема, которая беспокоит многих россиян – иммигранты, преимущественно из азиатских стран. Особенно в контексте довольно частых конфликтов между представителями различных диаспор и самими россиянами. Один из российских пропагандистов, рассматривая этот вопрос, вспомнил об главе узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, который "оскорбил участников сво".

Если вы вдруг пропустили, то Баратова арестовали за распространение довольно забавного мема о войне и как она сказывается на экономической ситуации в России, в том числе ценах на яйца. На нем изображена курица, которая говорит: "Фиг вам с маслом, а не яйца. Верните петухов с фронта!"

В контексте подобных конфликтов пропагандист замечает, что диаспоры в России становятся некой "пятой властью". Она, мол, искажает права россиян в сторону притеснений (словно их в России и без этого мало – 24 Канал) и вызывает страх за будущее. Для решения проблемы российская пропаганда предлагает два варианта:

Трудовая миграция, когда мигранты приезжают исключительно на работу. Их россиянин предлагает держать на "закрытой территории" без взаимодействия с местными, а после завершения работ вывозить в страны происхождения таких мигрантов.

Их россиянин предлагает держать на "закрытой территории" без взаимодействия с местными, а после завершения работ вывозить в страны происхождения таких мигрантов. Миграция, которая обязательно включает ассимиляцию. То есть мигранты буквально в обязательном порядке вынуждены принимать российские так называемые "культуру и обычаи".

Комментируя второй вариант, пропагандист цитирует главу МИД Сергея Лаврова, который признал истинную цель "сво" – очищение России от людей, которые "не чувствовали принадлежности к российской истории и культуре", то есть от нежелательных элементов. Впрочем, пропагандисты жалуются, что мигранты чувствуют такую принадлежность еще меньше.



Шутка Усмана Баратова / Скриншот из его соцсетей

Украинский "терроризм"

Очередной российский пропагандист подготовил целый материал, в котором рассказывает о якобы "террористических действиях Украины". Среди таких действий он перечисляет как легитимные ликвидации российских военных преступников, причастность к которым признали украинские спецслужбы, так и внутренние российские разборки. В частности, в такой перечень попали:

ликвидация предателя Украины Ильи Кивы, которого россиянин почему-то называет Игорем;

ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко;

убийство российского пропагандиста Владлена Татарского;

рейды "Российского добровольческого корпуса" на территории российских приграничных областей;

подрыв Крымского моста оккупантов.

Россия уже давно использует собственную пропаганду как один из типов оружия, которым она ведет войну против Украины. Поэтому крайне важно не вестись на российские фейки, чтобы не позволить оккупировать наши мозги, и поддерживать наших военных, которые не позволяют россиянам оккупировать наши территории.Если с первым помогут критическое мышление и только достоверные источники информации, то по второму аспекту постоянно работает наш– здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды украинских военных.