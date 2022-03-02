Территориальная оборона – батальоны, которые охраняют и защищают города и села по всей Украине. Все это – о защите на местах. Той самой, которой не хватало в Крыму и на оккупированном востоке.

Батальоны формируются только из добровольцев. Никто не может заставить вас вступить в территориальную оборону.

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Кто может присоединиться к территориальной обороне?

Мужчины и женщины от 18 до 60 лет.

Что нужно сделать, чтобы стать частью батальона?

Возьмите паспорт, идентификационный код и военный билет (если есть).

Прийдите в ближайший батальон, чтобы зарегистрироваться.

Медкомиссию проходить не нужно.

Где найти ближайшую бригаду?

Адреса бригад и батальонов в каждой области можно найти по ссылке: https://sprotyv.in.ua/ Как работает территориальная оборона и как к ней присоединиться Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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