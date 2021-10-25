Работают в интересах Кремля: в СНБО показали список пророссийских телеграм-каналов

Совет нацбезопасности и обороны обнародовал перечень каналов в телеграмме, которые систематически продвигают пророссийские нарративы. В список попали также немало персональных блогов, в частности "Вадим Рабинович".

Таким стал ответ СНБО на скоординированную кампанию пророссийских сил против недавно опубликованного "Глоссария". Говорится о названиях, терминах и словосочетаниях, которые в Украине рекомендуют употреблять, учитывая временную оккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

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В ведомстве пояснили, что все упомянутые аккаунты служили своеобразными "хабами", откуда распространяли информацию на меньшие пророссийские страницы. В список СНБО попали такие телеграм-каналы:

Klymenko Time;

VESTI;

"Шептун";

First;

"Новоstnoy";

"Юрий Ткачев";

"Андрей Манчук";

"КОРНИЛОВ";

"Максим Могильницкий";

"Вадим Рабинович";

Moroz.Live.

Каналы Александра Клименко

В СНБО проанализировали содержимое каналов и пришли к выводу, что некоторые из них принадлежат эксминистру доходов и сборов времен Виктора Януковича – Александру Клименко. В частности медиапроект Klymenko Time на 53 тысячи подписчиков, который действовал с 2017 года и часто распространял пророссийские публикации.

Некоторые пророссийские телеграм-каналы принадлежат экс-министру Александру Клименко / Скриншот из отчета СНБО

Говорится и о канале издания Vesti на 20 тысяч подписчиков. Он принадлежит медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп" и гражданской жене Клименко – Ольге Семченко. Материалы в канале критиковали действия правительства и поддерживали сепаратистские движения.

Поддержка пророссийских пропагандистов

Дезинформацию и посты в поддержку российской пропаганды публиковали и довольно крупные каналы. Так, "Шептун" на 57 тысяч подписчиков публиковал "инсайды" и непроверенную информацию о политиках.

Канал First с аудиторией почти полмиллиона не публикует очень резкие публикации в поддержку пророссийских мыслей. Однако его модерирует пользователь, которого поддерживает Россия и который находится в розыске за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием.

Ряд персональных каналов первыми распространяли пророссийские нарративы / Скриншот из отчета СНБО

По информации СНБО, каналы First, "Легитимный", "Резидент", "ЗеРада", "Новоstnoy" связаны между собой и касаются Klymenko Time. Все они замаскированы под так называемую "украинскую оппозицию" и направлены на расшатывание политической ситуации в Украине.

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