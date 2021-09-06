Работают в поддержку Путина: российские боты атаковали западные СМИ

В западных онлайн-СМИ заметили повышенную активность прокремлевских ботов. Они искажают реальное отношение населения к России.

Как работают российские боты

Боты пишут пророссийские комментарии к статьям популярных изданий Великобритании, США, Франции, Италии и Германии. Это установили специалисты исследовательского института преступности и безопасности Кардиффского университета.

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Университет провел исследование о повышенной активности ботов в рамках "большой операции влияния", которая свидетельствует о "российской государственной операции".

Какие СМИ попали под влияние

The Times,

Daily Mail,

Fox News,

Washington Post,

Der Spiegel,

Le Figarо,

La Stampa и другие.

Всего пострадали 32 СМИ из 16 стран мира. Комментарии боты оставили под 242 статьями.

Боты публиковали комментарии в поддержку президента России Владимира Путина и против других стран. Далее их использовали российские государственные СМИ в статьях об изображении настроений читателей иностранных СМИ. После этого прокремлевские издания усиливали новостные сообщения, основанные на фейковых комментариях читателей.

Исследователи считают, что такая тактика предназначена для того, чтобы донести до СМИ прокремлевские идеи в ответ на истории, связанные с геополитическими интересами России.

Их публикуют в российских СМИ, чтобы намеренно представить искаженную картину западного общественного мнения,

– говорится в сообщении.

Заметим, исследователи говорят, что издания стали легкой добычей из-за отсутствия проверок безопасности.

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