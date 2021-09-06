Як працюють російські боти

Боти пишуть проросійські коментарі до статей популярних видань Великої Британії, США, Франції, Італії та Німеччини. Це встановили фахівці Дослідницького інституту злочинності і безпеки Кардіффського університету.

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Університет провів дослідження про підвищену активність ботів у межах "великої операції впливу", яка свідчить про "російську державну операцію".

Які ЗМІ потрапили під вплив

The Times,

Daily Mail,

Fox News,

Washington Post,

Der Spiegel,

Le Figarо,

La Stampa та інші.

Загалом постраждали 32 ЗМІ з 16 країн світу. Коментарі боти залишили під 242 статями.

Боти публікували коментарі на підтримку президента Росії Володимира Путіна і проти інших країн. Далі їх використовували російські державні ЗМІ в статтях про зображення настроїв читачів іноземних ЗМІ. Після цього прокремлівські видання посилювали новинні повідомлення, засновані на фейкових коментарях читачів.

Дослідники вважають, що така тактика призначена для того, щоб донести до ЗМІ прокремлівські ідеї у відповідь на історії, пов'язані з геополітичними інтересами Росії.

Їх публікують в російських ЗМІ, щоб навмисно представити спотворену картину західної громадської думки,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, дослідники кажуть, що видання стали легкою здобиччю через відсутність перевірок безпеки.

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