Военнослужащий и работник ТЦК – это разные понятия: что известно

Работники и военнослужащие ТЦК и СП имеют разные роли, права и обязанности. Также у них разное карьерное развитие.

Волынский областной ТЦК и СП сообщил, что военную форму носят военнослужащие ТЦК. Именно их можно заметить на улицах, ведь они проверяют у людей военно-учетные документы. Зато работники ТЦК не носят военной формы.

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Какая разница между военнослужащими и работниками ТЦК и СП

Работники выполняют административные и организационные функции, в то время, как военнослужащие занимаются непосредственным выполнением военных обязанностей и обеспечением готовности к обороне,

– объяснили в ТЦК.

Там добавили, что эти категории важны для эффективного функционирования ТЦК и поддержания национальной безопасности.

Роль, карьера, права и обязанности работников и военнослужащих ТЦК

Роль работника и военнослужащего ТЦК:

Работники ТЦК (Территориального центра комплектования):

являются гражданскими лицами, которые работают на государственной службе или по трудовому договору;

занимаются административной работой, учетом призывников, организацией и координацией мероприятий, связанных с мобилизацией и военным учетом;

как правило, для занятия этой должности не требуется военная подготовка. Однако, знания законодательства и организационных процессов необходимы.

Военнослужащие ТЦК:

являются военными лицами, которые проходят военную службу по контракту или по призыву;

включают организацию и проведение призыва на военную службу, участие в оперативных мероприятиях, обучение и тренировки призывников, обеспечение мобилизационной готовности;

требуют соответствующей военной подготовки, физической формы и навыков, необходимых для выполнения военных обязанностей.

Права и обязанности

Работники ТЦК:

обычно работают по стандартному рабочему графику гражданских служащих;

пользуются правами, предусмотренными трудовым законодательством для гражданских работников;

не подлежат военным приказам, однако могут выполнять административные приказы руководства.

Военнослужащие ТЦК:

могут иметь ненормированный рабочий день, включая дежурство и работу в выходные дни;

подлежат военной дисциплине и законодательству о военной службе;

подчиняются военным приказам и могут быть привлечены к военным операциям.

Карьерное развитие

Работники ТЦК:

могут продвигаться по службе в рамках гражданской государственной службы, получая высшие должности административного характера;

могут проходить дополнительные курсы повышения квалификации, но в основном гражданского направления.

Военнослужащие ТЦК:

имеют возможность карьерного роста в рамках военной службы, получая звания и должности высшего уровня;

постоянно проходят военную подготовку, обучение и тренировки для повышения квалификации и готовности.

В ТЦК объяснили, что работники и военнослужащие ТЦК играют разные роли, и они дополняют друг друга в обеспечении национальной обороны и мобилизационной готовности.