Работник Изюмского городского совета погиб в бою с российскими военными

28 апреля 2022 , 01:06
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Источник:

Харьковская областная прокуратура

Работник Изюмского городского совета погиб во время боя с русскими военными. Правоохранители начали расследование.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ. Бой произошел в окрестностях оккупированного Изюма.

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Правоохранители начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

По данным следствия, группа национального сопротивления изюмчан вступила в бой с российскими военнослужащими на окраине оккупированного Изюма,
– рассказали в прокуратуре.

Во время боя с российскими захватчиками погиб работник Изюмского городского совета.

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Автор: Ольга Котів