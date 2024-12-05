В Одессе водитель "протащил" на дверях авто сотрудника ТЦК: он в больнице

В четверг, 5 декабря, в Одессе произошел инцидент с работником ТЦК. Водитель авто "протащил" военнослужащего на дверях автомобиля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

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Что известно об инциденте с работником ТЦК в Одессе

Так, в Приморском районе города Одессы пострадал военнослужащий областного ТЦК и СП, который выполнял оповещение гражданского населения.

На законные требования показать военно-учетные документы, водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние,

– рассказали в ТЦК.

В результате инцидента военнослужащий получил сотрясение головного мозга. Он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщило, что держит под контролем ситуацию. Структура осудила позорное поведение в отношении военного. Там напомнили, что работники ТЦК защищали свободу и независимость Украины и по состоянию здоровья были переведены в тыловые подразделения.

Одесский ТЦК отметил, что лица, которые осуществляют противоправные действия в отношении военных, будут привлечены к ответственности.