В преддверии выборов: в Словакии разоблачили преступный сговор с участием разведки и полиции

В Словакии разоблачили преступную группу. В участии подозревают бывшего и нынешнего руководителей шпионского агентства страны и 5 других сотрудников полиции и разведки.

Их обвиняют в злоупотреблении властью и преступном сговоре. Об этом рассказал руководитель полиции Стефан Хамран.

По его словам, глава Управления национальной безопасности и бывший руководитель шпионского агентства, известного как СИС, также обвиняются в злоупотреблении властью по похожему, но отдельному делу.

Интересно Глава МИД Венгрии "наванговал" Украине еще 4 года войны: Словакия поставила его на место

Работников разведки и полиции обвиняют в сговоре

Хамран рассказал, что семь человек вступили в сговор как преступная группа во главе с бизнесменом Питером К. Их целью было воспрепятствовать расследованию коррупционных дел, датируемых периодом правления бывшего левого премьер-министра Роберта Фицо до 2020 года.

В результате их действий четверо следователей Национального уголовного агентства были задержаны и обвинены в манипулировании показаниями. Однако суд позже отклонил эти обвинения.

Также должностных лиц обвиняют в сговоре с целью избавиться от сотрудников органа безопасности, который выдает допуски, позволяющие чиновникам получить доступ к секретной информации.

Фицо, желающий вернуться к власти, заявил, что такой шаг столь близко к выборам имеет целью навредить его партии и оппозиции. Поэтому он:

назвал это событие "полицейским переворотом",

потребовал отставку Хамрана,

созвал внеочередное заседание парламента для обсуждения этого вопроса.

В свою очередь, оппоненты экс-премьера считают, что полиция должна расследовать все обвинения. Президент Зузана Чапутова 18 августа встретилась с членами нынешнего временного правительства, чтобы обсудить этот вопрос.

Следует заметить, что левая партия Фицо "Смер – Социал-демократия" проиграла всеобщие выборы 2020 года. Ее заменило коалиционное правительство, партии которого проводили предвыборную кампанию на антикоррупционной платформе.

С тех пор как новое правительство пришло к власти, ряду чиновников, полицейских, судей, прокуроров, политиков и бизнесменов предъявили обвинения в коррупции и других преступлениях.

Пусть полиция выполняет свою работу,

– заявил бывший премьер-министр Эдуард Гегер.

Словакию 30 сентября ждут досрочные выборы, ведь правительство Гегера в декабре проиграло парламентский вотум недоверия

Роберт Фицо, в отличие от предыдущего правительства, выступает против военной помощи Украине в войне с Россией.