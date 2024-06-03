Во Львовском ТЦК прокомментировали видео, где их работники якобы сбили мужчину, который убегал

В сети опубликовали видео ДТП на Львовщине, где авто работников ТЦК сбивает мужчину на велосипеде, который пытался от них убежать. Сейчас стали известны обстоятельства инцидента.

У Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию. 24 Канал рассказывает, что произошло.

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ДТП произошло на Львовщине

Заметим, что на видео, которое завирусилось в сети действительно видно факт ДТП. На кадрах видно, что авто сбивает велосипедиста, а потом едва не слетает в кювет.

После того, как произошел наезд, человек поднимается и продолжает убегать пешком, работники ТЦК выбежали из авто и продолжили догонять его.

Заметим, что инцидент произошел на Самборщине в селе Раловка.

Работники ТЦК сбили велосипедиста: видео

Что говорят в ТЦК

Сейчас во Львовском областном ТЦК и СП объяснили, что фигурант видео хамил работникам ТЦК и вел себя агрессивно, а потому военнослужащие не сдержали эмоций и решили преследовать беглеца.

По видео, обнародованного в социальных сетях сообщаем: по просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно,

– говорится в сообщении.

Уточняют, что военнослужащие, которые осуществляли оповещение, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей.

"Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Поэтому догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось убежать", – добавляют в пресс-службе ТЦК.

Ответственность за уклонение

Там наадали, что граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК.

Кроме того отметили, что в Украине предусмотрена ответственность за уклонение и любое препятствование работе представителей ТЦК и СП. Возможное наказание – лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.