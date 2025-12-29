В Одесской области военные ТЦК избили освобожденного из плена бойца: им вручили подозрения

В Одесской области два военных РТЦК и СП избили защитника, освобожденного из российского плена. Сейчас мужчинам вручили подозрения.

О таком информирует 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

Какое наказание предусмотрено для военных ТЦК и СП?

По данным следствия, в начале декабря между двумя военнослужащими Пересыпского районного ТЦК и СП и 27-летним военным, который вернулся из российского плена, возникла ссора. Впоследствии она переросла в физическое насилие. Сотрудники ТЦК запихнули парня в авто и там избили. Судебно-медицинская экспертиза определила, что 27-летний пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Одному из фигурантов объявили подозрение по части первой статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение, а другому – по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за побои или другие насильственные действия без причиненных телесных повреждений.

За такие правонарушения грозит наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

Что известно об инциденте?