Работников ТЦК будут отправлять на фронт, – Генштаб

Военнослужащих ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья направят для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ 29 апреля.

Смотрите также Генеральная проблема для Путина: заявление Кремля об "освобождении Курщины" сыграло против России

Что сообщили в Генштабе

Согласно решению Главкома ВСУ осуществляется проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

Так, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях,

– объяснили в Генштабе.

Указывается, что общую координацию этого процесса осуществляет один из заместителей начальника Генштаба ВСУ.

Соответствующие меры осуществляются с целью улучшить качество работы ТЦК и СП и "обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах".

Отмечается, что в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей ТЦК и СП. По состоянию на сейчас почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт.

"Защитники и защитницы, которые получили ранения (контузии) во время боевых действий на сегодня составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП", – сообщили в Генштабе.

Также указывается, что 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки – гражданские лица, то есть работники ВСУ.

Там добавили, что в последние годы был осуществлен ряд изменений в работе ТЦК и СП: увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введено юридическую службу и тому подобное.

В Генштабе отметили, что меры по совершенствованию работы ТЦК и СП продолжаются.