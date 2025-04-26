Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. За время полномасштабного вторжения "Интерпайп" создал в своей структуре полноценную патронатную службу, которая занимается работниками на фронте с момента мобилизации до полной реинтеграции в гражданскую жизнь после демобилизации.

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Реинтеграция ветеранов начинается в момент мобилизации

"Ветераны доверяют только конкретным делам, конкретным поступкам. Действенная адресная поддержка во время службы закладывает фундамент большого доверия", – отметили в "Интерпайпе", комментируя получение награды

В компании внедрили комплексный подход:

одновременная медицинская,

юридическая,

психологическая помощь,

физическая реабилитация,

подбор рабочих мест,

индивидуальные наставники;

открытая обратная связь.

Такой подход действительно работает, отметила куратор корпоративной патронатной службы "Интерпайп" Людмила Новак.

Особое внимание "Интерпайп" уделяет подготовке гражданских работников к возвращению коллег с фронта.

“Лучший контакт с ветеранами мы наблюдаем в Никополе – городе, живущем под постоянными обстрелами. Там люди действительно понимают цену войны”, – поделились в компании.

Большим вызовом остается трудоустройство ветеранов с инвалидностью на промышленных предприятиях. Однако и здесь "Интерпайп" пытается найти баланс между возможностями бизнеса и потребностями человека: адаптирует рабочие места, графики, обучает и поддерживает наставниками.

Из 9 с половиной тысяч работников "Интерпайп" в рядах ВСУ или других силовых структур служат 1070 человек. 170 ветеранов вернулись к работе.