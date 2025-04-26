Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. За время полномасштабного вторжения "Интерпайп" создал в своей структуре полноценную патронатную службу, которая занимается работниками на фронте с момента мобилизации до полной реинтеграции в гражданскую жизнь после демобилизации.
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Реинтеграция ветеранов начинается в момент мобилизации
"Ветераны доверяют только конкретным делам, конкретным поступкам. Действенная адресная поддержка во время службы закладывает фундамент большого доверия", – отметили в "Интерпайпе", комментируя получение награды
В компании внедрили комплексный подход:
- одновременная медицинская,
- юридическая,
- психологическая помощь,
- физическая реабилитация,
- подбор рабочих мест,
- индивидуальные наставники;
- открытая обратная связь.
Такой подход действительно работает, отметила куратор корпоративной патронатной службы "Интерпайп" Людмила Новак.
Особое внимание "Интерпайп" уделяет подготовке гражданских работников к возвращению коллег с фронта.
“Лучший контакт с ветеранами мы наблюдаем в Никополе – городе, живущем под постоянными обстрелами. Там люди действительно понимают цену войны”, – поделились в компании.
Большим вызовом остается трудоустройство ветеранов с инвалидностью на промышленных предприятиях. Однако и здесь "Интерпайп" пытается найти баланс между возможностями бизнеса и потребностями человека: адаптирует рабочие места, графики, обучает и поддерживает наставниками.
Из 9 с половиной тысяч работников "Интерпайп" в рядах ВСУ или других силовых структур служат 1070 человек. 170 ветеранов вернулись к работе.