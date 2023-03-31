Работу Полтавского ГОК снова блокируют: суд перенесен
В среду, 29 марта, Киевский апелляционный суд в очередной раз перенес рассмотрение дела о разблокировании счетов Полтавского горно-обогатительного комбината. Следующее заседание назначено на 19 апреля. В компании уверены, что таким образом госорган препятствует их деятельности.
Как сообщает 24 Канал, судьи взяли перерыв, чтобы рассмотреть дополнительные материалы На их основании будет приниматься решение о дальнейшей хозяйственной деятельности предприятия.
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Представители ГОКа уверены, что регулярные отсрочки – это попытки затянуть судебный процесс, чтобы помешать работе комбината. Так, адвокат Александр Ружицкий отмечает, что суд мог бы рассмотреть предоставленные документы во время заседания и объявить решение.
Нас больше всего в этой ситуации беспокоит, что эти отложения продолжительны, они на значительный срок и в течение всего разбирательства суд предприятие ограничено в возможности выполнять платежи и нормально функционировать,
– подчеркивает Ружицкий.
Первый заместитель председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК" добавляет, что компания ожидала получить во время заседания определенные смягчения, в частности, восстановление возможности выполнять некоторые платежи. Однако четвертый перенос слушания продемонстрировал желание суда остановить работу предприятия.
Мы стали свидетелями того, что дело еще раз переносится. На наш взгляд, цель одна – остановить производство,
– отмечает он.
Дело Полтавского ГОКа: главное
- 7 февраля Шевченковский суд Киева заблокировал счета Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в группу компаний Ferrexpo.
- По словам госоргана, решение суд принял по ходатайству Офиса генерального прокурора по делу о вероятном уклонении компании от уплаты рентных платежей. В компании уверены, что это проявление чрезмерного давления.
- Позже Шевченковский суд снял арест с части счетов, однако этого достаточно, чтобы обеспечить примерно 20% работы ГОКа, утверждают его представители.
- Следующее заседание суда состоится через три недели – 19 апреля.
- В защиту предприятия встали жители города Горишние Плавни, в котором работает комбинат.
- Петицию к Президенту об остановке судебного произвола в отношении Полтавского ГОКа подписали уже около одиннадцати тысяч украинцев.