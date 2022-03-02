Рада делает все возможное для немедленного членства Украины, – Стефанчук о международной работе
Источник:Верховная Рада Украины
Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада делает все для того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. Глава Верховной Рады заверил, что Украина на постоянной связи со всеми спикерами парламентов стран-членов ЕС.
Украина добивается членства в ЕС по специальной процедуре
Стефанчук рассказал, что в онлайн-режиме провел разговоры с представителями парламентов Германии, Польши, Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов, Словакии.
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По его словам, в повестке дня – вопрос о принятии необходимых решений по предоставлению Украине членства в ЕС по специальной процедуре.
Глава Совета анонсировал переговоры с парламентариями еще около 10 стран.
Стефанчук призвал содействовать установлению над Украиной бесполетной зоны (no-fly zone), чтобы оградить нашу территорию от авиаударов орды. Как известно, агрессор обстреливает гражданское население.
Чиновник заявил, что Верховная Рада пытается реализовать извечную мечту украинцев о вступлении в ЕС.
Верховная Рада делает все возможное для немедленного членства Украины в ЕС. Ведь это цивилизационный выбор и извечная мечта украинцев, за которую наш народ платит чрезвычайно большую и страшную цену человеческих жизней,
– резюмировал Стефанчук.
Заявка Украины на вступление в ЕС
- Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.
- В поддержку быстрого вступления нашей страны в ЕС президенты 8 стран написали открытое письмо.
- Впоследствии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина должна вступить в ЕС. После этого в Европарламенте рекомендовали предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
- Процесс вступления запустится уже в этом месяце, ведь 24-25 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС.
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