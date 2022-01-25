Верховная Рада обратилась к ООН и ЕС из-за шантажа России

В Верховной Раде поддержали проект обращения о шантаже России военной агрессией. Документ пришлют Евросоюзу, ООН, а также правительствам и парламентам других стран.

За постановление проголосовали 25 января. Основные положения документа обнародовал спикер Руслан Стефанчук.

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Требования России являются нарушением законодательства – украинского и международного

В обращении предлагают признать, что требования России к международным партнерам являются нарушением, как украинского, так и международного законодательства. Москва, таким образом, стремится помешать евро атлантическим стремлениям Украины. Инициаторами постановления, в частности, выступило руководство Верховной Рады.

Ничем не оправданные амбиции России, которая в нарушение всех международных договоренностей, пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой мирному развитию, суверенитета и территориальной целостности Украины,

– сказал Стефанчук.

Спикер объявил, что меры, которые предлагают в документе, будут способствовать консолидации международных усилий по недопущению агрессии России не только против Украины, но и против Центрально-Восточной Европы.

Постановление поддержали 282 нардепа

За постановление проголосовали 282 народных избранника. Документ вступает в силу со дня его принятия.

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Действия России относительно агрессии против Украины, согласно постановлению, являются нарушением:

Конституции и законодательства Украины;

основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Итогового документа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

Будапештского меморандума,

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и других международно-правовых актов.

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