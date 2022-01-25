Верховная Рада обратилась к ООН и ЕС из-за шантажа России
Источник:24 канал
В Верховной Раде поддержали проект обращения о шантаже России военной агрессией. Документ пришлют Евросоюзу, ООН, а также правительствам и парламентам других стран.
За постановление проголосовали 25 января. Основные положения документа обнародовал спикер Руслан Стефанчук.
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Требования России являются нарушением законодательства – украинского и международного
В обращении предлагают признать, что требования России к международным партнерам являются нарушением, как украинского, так и международного законодательства. Москва, таким образом, стремится помешать евро атлантическим стремлениям Украины. Инициаторами постановления, в частности, выступило руководство Верховной Рады.
Ничем не оправданные амбиции России, которая в нарушение всех международных договоренностей, пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой мирному развитию, суверенитета и территориальной целостности Украины,
– сказал Стефанчук.
Спикер объявил, что меры, которые предлагают в документе, будут способствовать консолидации международных усилий по недопущению агрессии России не только против Украины, но и против Центрально-Восточной Европы.
Постановление поддержали 282 нардепа
За постановление проголосовали 282 народных избранника. Документ вступает в силу со дня его принятия.
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Действия России относительно агрессии против Украины, согласно постановлению, являются нарушением:
- Конституции и законодательства Украины;
- основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Итогового документа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
- Будапештского меморандума,
- Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и других международно-правовых актов.
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