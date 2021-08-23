Рада одобрила обращение к международным организациям по сотрудничеству в Крымской платформе

Верховная Рада 23 августа приняла проект постановления об обращении к международным организациям. Говорится об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.

За проект постановления №5775 пролосовали 283 нардепа. Это единственный вопрос, который рассматривали 23 августа на внеочередной сессии Верховной Рады.

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Рада поддержала проект постановления об усилении международного сотрудничества

Говорится о сотрудничестве в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России. Обращение направят к:

Организации Объединенных Наций;

Парламентской Ассамблеи Совета Европы;

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ;

Парламентской Ассамблеи НАТО;

Парламентской Ассамблеи ОЧЭС;

Европейскому Парламенту;

правительствам и парламентам иностранных государств.

На сессию пришли иностранные высокопоставленные

На внеочередное заседание Верховной Рады прибыли политики:

Милош Вистрич – президент Сената парламента Чехии;

Андреас Эби – глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарской конфедерации;

парламентская делегация США;

парламентская делегация Грузии;

парламентская делегация Литвы;

парламентская делегация Латвии;

парламентская делегация Польши;

парламентская делегация Румынии;

парламентская делегация Словакии;

парламентская делегация Франции;

парламентская делегация Турции;

делегация Европарламента;

главы дипломатических представительств.

Согласно пояснительной записке, в обращении отмечают:

"Решение Генассамблеи ООН и Совета Европы относительно незаконной попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя";

важность сохранения международной политики непризнания попытки оккупации Россией Крыма и Севастополя;

предотвращение нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.

Коротко о саммите Крымской платформы