Рада одобрила обращение к международным организациям по сотрудничеству в Крымской платформе
Источник:24 канал
Верховная Рада 23 августа приняла проект постановления об обращении к международным организациям. Говорится об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.
За проект постановления №5775 пролосовали 283 нардепа. Это единственный вопрос, который рассматривали 23 августа на внеочередной сессии Верховной Рады.
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Рада поддержала проект постановления об усилении международного сотрудничества
Говорится о сотрудничестве в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России. Обращение направят к:
Организации Объединенных Наций;
Парламентской Ассамблеи Совета Европы;
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ;
Парламентской Ассамблеи НАТО;
Парламентской Ассамблеи ОЧЭС;
Европейскому Парламенту;
правительствам и парламентам иностранных государств.
На сессию пришли иностранные высокопоставленные
На внеочередное заседание Верховной Рады прибыли политики:
- Милош Вистрич – президент Сената парламента Чехии;
- Андреас Эби – глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарской конфедерации;
- парламентская делегация США;
- парламентская делегация Грузии;
- парламентская делегация Литвы;
- парламентская делегация Латвии;
- парламентская делегация Польши;
- парламентская делегация Румынии;
- парламентская делегация Словакии;
- парламентская делегация Франции;
- парламентская делегация Турции;
- делегация Европарламента;
- главы дипломатических представительств.
Согласно пояснительной записке, в обращении отмечают:
- "Решение Генассамблеи ООН и Совета Европы относительно незаконной попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя";
- важность сохранения международной политики непризнания попытки оккупации Россией Крыма и Севастополя;
- предотвращение нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.
Коротко о саммите Крымской платформы
- Саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. В 2020 году Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы.
- Это дипломатическая инициатива, направленная на деоккупацию полуострова Россией и его возвращение в состав Украины.
- В нем принимают участие 46 стран. Они подписали совместную декларацию. Согласно ей, Россию на международном уровне признали государством-оккупантом.