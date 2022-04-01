Рада определила порядок запрета пророссийских партий в Украине
1 апреля 2022 , 17:56Читати новину українською
Источник:"Слуга народа"
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, определяющий порядок запрета пророссийских партий. Если суд примет соответствующее решение по их деятельности, созданная в парламенте фракция должна быть распущена.
Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по правовой политике Ольга Совгиря.
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В документ добавили новые нормы
По словам нардепки, по сравнению с зарегистрированной редакцией, в документ добавили новые нормы в Регламент ВРУ:
- нардеп, не вошедший в состав фракции, в частности после объявления ее роспуска, исключенного или вышедшего из состава фракции, внефракционный;
- в случае запрета судом пророссийской политической партии, ее депутатскую фракцию в парламенте, после вступления в силу соответствующего судебного решения, председатель ВРУ объявляет распущенной.
"Ожидаем представления поправок и готовим законопроект к принятию в целом", – добавила Совгиря.Справка. Законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии решает суд первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.
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