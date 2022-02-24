Рада переходит в непрерывный режим пленарного заседания

Государство-агрессор продолжает максимально агрессировать. Поэтому в Украине принимаются новые важные решения.

Потому Верховная Рада решила перейти в режим работы пленарного заседания непрерывно. Об этом сообщил глава Рады Руслан Стефанчук.

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Мы должны объединяться, – Стефанчук

Соответствующие изменения внесли в проект постановления об организации работы парламента в условиях чрезвычайного или военного положения.

Мы должны отложить политические видения и слоганы, объединяться, чтобы при необходимости мы могли принимать необходимые для безопасности решения,

– подчеркнул Стефанчук.

Он пояснил, что парламент должен работать и обеспечить возложенные на него функции.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении военного положения. В настоящее время его ввели на 30 дней.

! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!