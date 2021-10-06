Рада переименовала 2 украинских населенных пункта
Источник:Верховная Рада
Парламентарии 6 октября поддержали постановление о переименовании двух населенных пунктов Украины. Новые названия получили село Мармузовичи, что на Львовщине, и поселок городского типа Бильмак, что в Запорожье.
Законодательную инициативу поддержали более 230 нардепов. Дискуссии о переименовании населенных пунктов продолжаются уже давно.
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Как изменились названия населенных пунктов
Отныне Мармузовичи будут иметь название Андреевка – именно такое название село имело до декоммунизации. К слову, название села произошло от фамилии коммуниста Ивана Андреева, который был первым директором машинно-тракторной станции в деревне.
В то же время жители села выступили против переименования и настояли на том, чтобы оно таки называлось Андреевкой, впрочем теперь в честь апостола Андрея Первозванного.
Село Андреевка: карта
Зато СМТ Бильмак изменили на СМТ Каменка. Ранее населенный пункт назывался Куйбышево. Местные жители СМТ выступали против переименования города в Бильмак, отстаивая название Таврическое. Однако Верховная Рада назвала Таврическим село в Ореховском районе. Теперь же Бильмак переименуют в Каменку.
СМТ Каменка: карта
Вместе с тем 6 октября Верховная Рада приняла постановление, предусматривающие изменение и установление границ трех городов Украины. Речь идет о:
- городе Сосновки, что на Львовщине. Нардепы увеличили территорию на 102,5 гектара, и утвердили территорию города общей площадью 300,5 гектара земель.
- городе Ильинцы Винницкой области. Парламентарии увеличили пределы города на 2326 гектаров, а также утвердили общую площадь города в 3106 гектаров земель.
- городе Попасной, что на Луганщине. Нардепы утвердили территорию города общей площадью 2925 гектаров.