Рада планирует провести еще несколько внеочередных заседаний до саммита Украина – ЕС

До проведения саммита Украина – ЕС, который запланирован на 12 октября 2021 года, в Раде могут инициировать 1-2 внеочередных заседания. На них рассмотрят законопроекты в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

О планах парламента рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Это произошло во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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По его словам, сейчас почти 40 законопроектов в сферах евроинтеграции требуют первоочередного рассмотрения. Сейчас Рада приняла 11 документов, рассмотрение 3 – запланировано на этой пленарной неделе и еще по меньшей мере 3 – на следующей пленарной неделе.

Какие законопроекты рассмотрят до 24 сентября

"Об административной процедуре",

"О внесении изменений в административное и уголовное законодательства по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины",

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств".

На пленарной неделе 27 сентября – 1 ноября

"О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно расширения полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил",

"О антидопинговой деятельности в спорте",

"О внесении изменений в законы Украины,

"Об охране прав на сорта растений",

"О семенах и посадочном материале".

Стефачук отметил, что сейчас 18 законопроектов готовят ко второму чтению, 9 проектов ожидают второе чтение, к первому чтению готов только 1 законопроект, и еще 1 – к повторному первому чтению.

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Надеюсь, что в ближайшее время они появятся в повестке дня Верховной Рады Украины,

– отметил заместитель Дмитрия Разумкова.

Заметим, 23-ий саммит Украина – ЕС состоится 12 октября в Киеве. На нем, среди прочего, могут подписать соглашение об "открытом небе" с Европейским Союзом.

Украина и ЕС ежегодно проводят саммиты в Киеве и Брюсселе по очереди. Они происходят на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации. Заседания проводятся с участием президента Украины, президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.