Рада планирует провести внеочередное "евроинтеграционное" заседание, – Стефанчук назвал дату

Руслан Стефанчук заявил, что внеочередное заседание с целью рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины, может планироваться на 21 октября.

Об этом спикер парламента сообщила во время общения с журналистами.

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Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг (21 октября – 24 канал) во второй половине дня,

– сказал нардеп.

Десять "евроинтеграционных" вопросов

Руслан Стефанчук отметил, что на рассмотрение планируют вынести более десяти вопросов, связанных с интеграцией Украины в Европейский Союз.

"Это ответ парламента саммиту Украина – ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение "об открытом небе", которое не могли получить 30 лет государственности Украины", – подчеркнул глава Верховной Рады.

Было очень много заверений вне кулуарных встреч, и даже те коллеги из ЕС, которые всегда замалчивали о европейской перспективе Украины, они об этом уже откровенно заговорили,

– добавил народный избранник.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Евросоюз согласовал план на 7 лет, который предусматривает финансирование стран-кандидатов на вступление. В перечне оказались 8 государств, но Украины там нет.

Керсти Кальюлайд сделала неутешительный прогноз для украинцев, отметив, что Украину от вступления в ЕС отделяют много лет тяжелого труда.

Дуда поддержал вступление Украины в ЕС. Он отметил, что Евросоюз должен продемонстрировать, что организация – не клуб для избранных.

Жозеп Боррель заявил, что Украина очень близка ко вступлению в Европейский союз. Однако, чтобы ускорить этот процесс, нужны реформы. Именно они являются лучшим инструментом.