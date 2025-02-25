Рада поддержала постановление о демократии

Верховная Рада на заседании 25 февраля поддержала постановление №13041 "О демократии", в том числе и о поддержке легитимности действующего президента Украины Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 268 нардепов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Что известно о постановлении

Со второй попытки Верховная Рада проголосовала 25 февраля за постановление №13041 "О демократии" и поддержке Зеленского и предстоящих выборах. Юридическое название документа – "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ".