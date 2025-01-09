Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СЗЧ
9 января 2025, 12:52Читати новину українською
В четверг, 9 января, Верховная Рада продлила срок для добровольного возвращения на службу после самовольного оставления воинской части до 1 марта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ирины Верещук.
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Продление срока для добровольного возвращения из СВЧ
Верховная Рада 9 января поддержала продление срока для добровольного возвращения из СЗЧ.
До 01 марта 2025 года,
– сообщила Ирина Верещук.
Верещук также обнародовала видео с результатами голосования. Согласно которым, "за" соответствующее решение проголосовало 298 нардепов.
Напомним, что Рада проголосовала в целом законопроект о базовой военной подготовке. Ее прохождение для женщин будет исключительно добровольным.