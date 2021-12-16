Рада поддержала уголовную ответственность за антисемитизм
Источник:24 канал
Парламент Украины проголосовал за основу законопроекта об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Такое решение было поддержано 300 народными избранниками.
Документ предлагает внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса. Законопроект должен помочь реализовать закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".
Ранее Верховная Рада приняла закон об авторском праве
О чем говорится в законопроекте
За инициативу проголосовали 300 депутатов, против – не было ни одного голоса, а 24 нардепа – воздержались.
Результаты голосования за законопроект / Скриншот из видео
Если закон примут, то проявления антисемитизма в Украине будут наказываться следующим образом:
- штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 гривен);
- или ограничением свободы сроком до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такового.
Парламент ранее принял закон о предотвращении антисемитизма
Отметим, что в сентябре 2021 года парламент принял закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Этим документом было дано определение понятию "антисемитизм" и его основным проявлениям.
Читайте также В Ужгороде возле ханукии обнаружили антисемитские листовки
Последние проявления антисемитизма в Украине:
- Вандалы ранее разрушили Ханукии в Киеве и Днепре.
- Антисемитскими заявлениями отметились и антивакцинаторы на митинге в Киеве. Они заявили, что в парламенте "сидят ж*ды".
- Во Львове вандалы осквернили граффити с еврейским торговцем, которое создали в рамках уличной выставки. Они поверх нарисовали свастику.