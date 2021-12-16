Рада поддержала уголовную ответственность за антисемитизм

Парламент Украины проголосовал за основу законопроекта об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Такое решение было поддержано 300 народными избранниками.

Документ предлагает внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса. Законопроект должен помочь реализовать закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

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О чем говорится в законопроекте

За инициативу проголосовали 300 депутатов, против – не было ни одного голоса, а 24 нардепа – воздержались.

Результаты голосования за законопроект / Скриншот из видео

Если закон примут, то проявления антисемитизма в Украине будут наказываться следующим образом:

штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 гривен);

или ограничением свободы сроком до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такового.

Парламент ранее принял закон о предотвращении антисемитизма

Отметим, что в сентябре 2021 года парламент принял закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Этим документом было дано определение понятию "антисемитизм" и его основным проявлениям.

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Последние проявления антисемитизма в Украине: