Рада уволила Малюську с должности министра юстиции: сначала его встретили аплодисментами

В Верховной Раде поддержали увольнение действующего Министра юстиции. Соответствующее решение приняли во время голосования.

Днем 4 сентября в Верховной Раде поддержали решение об увольнении Министра юстиции Дениса Малюськи. Перед этим он выступил там.

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Депутаты проголосовали

Соответствующее решение приняли путем голосования. "За" проголосовали 249 депутатов, всего 1 голос был "против". Не голосовали 38 депутатов.

Так было принято решение об увольнении Дениса Малюськи с должности Министра юстиции. Его выступление в Раде перед голосованием встречали аплодисментами.

Это не первое увольнение 4 сентября. В отставку также подал Дмитрий Кулеба. Об этом в соцсетях сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Заметим, что об этом стало известно на фоне многочисленных кадровых изменений.