Вдень 4 вересня у Верховній Раді підтримали рішення про звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи. Перед цим він виступив там.

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Депутати проголосували

Відповідне рішення ухвалили шляхом голосування. "За" проголосували 249 депутатів, всього 1 голос був "проти". Не голосували 38 депутатів.

Так було ухвалене рішення про звільнення Дена Малюськи з посади міністра юстиції. Його виступ у Раді перед голосуванням зустрічали оплесками.

Це не перше звільнення 4 вересня. У відставку також подав Дмитро Кулеба. Про це у соцмережах повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Зауважимо, що про це стало відомо на тлі численних кадрових змін.