Рада поддержала законопроект о "таможенном безвизе"

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 7420. Нардепы голосовали за "таможенный безвиз" на заседании 21 июня.

Законопроект за основу одобрили 269 парламентариев. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Совет одобрил "таможенный безвиз" и присоединение к системе NCTS в первом чтении,

– заявил нардеп от партии "Голос".

Заметим, эти изменения в Таможенный кодекс, одобренные нардепами, необходимы для заключения "таможенного безвиза" с Европейским Союзом.

Что известно о законопроекте № 7420

Законопроект обеспечит международное применение NCTS для дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса Украины с Таможенным Кодексом ЕС. Это позволит использовать транзитные декларации в NCTS без необходимости оформлять дополнительные транзитные документы. Документ также расширяет спектр предприятий, имеющих таможенные упрощения по аналогии с ЕС.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина рассчитывает на подписание "таможенного безвиза" с ЕС в течение лета. В то же время, до конца 2022 года наше государство должно успешно пройти Оценочную миссию и присоединиться к необходимым для "таможенного безвиза" конвенциям.

Украина уже почти выполнила 5 "безвизов"

В 2021 году Украина планировала за 2 – 3 года подписать с ЕС 5 новых "безвизов" в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий. 17 июня Шмыгаль сообщил, что наше государство почти выполнило их. При этом энергетический и торговый уже полностью выполнены, до конца месяца ожидается транспортный, а таможенный – в течение лета.

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Последние новости о пути Украины в ЕС

Уже 23 – 24 июня на саммите Европейского совета государства-члены ЕС решат, предоставить ли Украине статус кандидата на вступление. Накануне Европейская комиссия рекомендовала странам одобрить это решение.

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Еврокомиссии, а Украина имеет право стать членом ЕС.

Президент США Джо Байден считает, что наше государство получит этот статус.

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