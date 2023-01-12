Однако это далеко не полный перечень лиц, в отношении которых прекратят полномочия нардепов.

Важно Депутатов-предателей лишают гражданства: почему процесс длителен

В списке также оказались:

Ренат Кузьмин;

Андрей Деркач.

Инициатором постановлений выступил народный депутат Украины Сергей Кальченко из фракции "Слуга народа". Документы этих четырех бывших украинских политиков уже переданы на ознакомление профильного комитета.

Чем "прославились" Деркач и Кузьмин

Андрей Деркач – пророссийский политик. По информации США, более десятка лет был активным российским агентом. Ему в декабре выдвинули обвинения в США. Если суд докажет вину Деркача, то нардепу-предателю придется просидеть за решеткой до 30 лет.

А нардеп Ренат Кузьмин транслировал месседжи российской пропаганды. Критиковал раздачу оружия ТрО. Обвинял НАТО в начале войны и заявлял о создании нового государства после "скорой победы агрессора". Его сообщили о подозрении в государственной измене еще в начале октября. До сих пор неизвестно, где он пытается скрываться от правосудия.

Когда предателей официально лишат полномочий нардепов

Еще утром 12 января первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что парламент на своем ближайшем планерном заседании досрочно прекратит полномочия этих четырех народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский еще 10 января лишил гражданства Украины народных депутатов от бывшей партии ОПЗЖ:

Виктора Медведчука,

Тараса Козака,

Рената Кузьмина.

А также депутат Андрей Деркач. Ряд народных депутатов 11 января зарегистрировали в парламенте проект постановления об отзыве с руководящих должностей в комитетах Верховной Рады народных депутатов Украины, входивших во фракцию запрещенной судом политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни".