Однак це далеко не повний перелік осіб, яких щодо яких припинять повноваження нардепів.

Важливо Депутатів-зрадників позбавляють громадянства: чому процес тривалий

У списку також опинилися:

Ренат Кузьмін;

Андрій Деркач.

Ініціатором постанов виступив народний депутат України Сергій Кальченко з фракції "Слуга народу". Документи щодо цих чотирьох колишніх українських політиків вже передано на ознайомлення профільного комітету.

Чим "прославилися" Деркач та Кузьмін

Андрій Деркач – проросійський політик. За інформацією США, понад десяток років був активним російським агентом. Йому у грудні висунули звинувачення у США. Якщо суд доведе вину Деркача, то нардепу-зраднику доведеться просидіти за ґратами до 30 років.

А нардеп Ренат Кузьмін транслював меседжі російської пропаганди. Критикував роздачу зброї ТрО. Звинувачував НАТО у початку війни та заявляв про створення нової держави після "швидкої перемоги агресора". Його повідомили про підозру у державній зраді ще на початку жовтня. Досі достеменно невідомо, де він намагається переховуватися від правосуддя.

Коли зрадників офіційно позбавлять повноважень нардепів

Ще зранку 12 січня перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив про те, що парламент на своєму найближчому планерному засіданні достроково припинить повноваження цих чотирьох народних депутатів.

Додамо, що президент Володимир Зеленський ще 10 січня позбавив громадянства України народних депутатів від колишньої партії ОПЗЖ:

Віктора Медведчука,

Тараса Козака,

Рената Кузьміна.

А також депутата Андрія Деркача. Низка народних депутатів 11 січня зареєстрували у парламенті проєкт постанови про відкликання з керівних посад у комітетах Верховної Ради народних депутатів України, які входили до фракції забороненої судом політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".