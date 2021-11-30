Рада приняла во втором чтении законопроект о военных капелланах
Источник:Верховная Рада
Народные депутаты поддержали законопроект №4626, который касается создания службы военных капелланов.
Речь идет о законопроекте №4626. Соответствующее решение народные депутаты приняли 30 ноября. Теперь осталось принять его еще и в целом.
Обратите внимание Обязательно сделаем, – Зеленский о сокращении депутатов в Раде
Законопроект поступил в Верховную Раду еще в начале 2021 года. В конце мая он был принят в первом чтении.
Как голосовали нардепы во втором чтении:
- за – 291;
- против – 11;
- воздержалось – 11;
- не голосовали – 27.
Что предполагает законопроект
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с начала российской агрессии военные капелланы сразу отправились в зону проведения АТО, чтобы поддержать защитников Украины. Они продолжают это делать и сейчас в зоне проведения ООС. Впрочем, до сих пор на этот счет существовал ряд проблем, которые требуют законодательного урегулирования.
Законопроект предусматривает, в частности:
- закрепление в законодательстве самого понятия военного капелланства;
- создание соответствующей службы;
- определение статуса военных капелланов;
- предоставление им гарантий социальной защиты.
Почему документ важен
Ранее о законопроекте высказался один из его инициаторов – Роман Костенко. Он подчеркнул, что у военных капелланов до сих пор нет должной социальной защиты, поскольку они находятся на Востоке как гражданские или волонтеры. Не определено, в частности, как решать бытовые и правовые вопросы. А также, что должно делать государство, если капеллан получает ранение или погибает. Этот документ поможет решить все это.