За документ свои голоса отдали 247 народных депутатов. Доработанный законопроект не предлагает изменения в закон о государственном языке.

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Изменение, которое ранее предусматривал документ

Сначала законопроект №3683 предусматривал изменение в статью 13 закона о государственном языке. В нем говорилось, что языком нормативно-правовых актов и актов индивидуального действия, делопроизводства и документооборота органов государственной власти, органов власти Крыма и органов местного самоуправления является государственный язык, если иное не установлено законом.

В то же время говорилось не только об авиаправилах, но и о любых нормативно-правовых актах, которые на основании любого закона смогут издаваться не на украинском языке.

Законопроект доработали

Теперь эту норму убрали из документа. Согласно новой версии, авиационные правила Украины, разработанные в соответствии с нормативными актами Европейского агентства по безопасности полетов, которые содержат положения стандартов и требований для сертификации, надзора и эксплуатации воздушных судов, являются нормативно-техническими документами и могут приниматься на языке оригинала.

Критика предыдущего вида документа

  • В феврале 2021 года парламентарии отправили этот проект закона на повторное первое чтение.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечал, что отдельные нормы законопроекта противоречат закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".