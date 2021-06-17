За документ свої голоси віддали 247 народних депутатів. Доопрацьований законопроєкт не пропонує зміни до закону про державну мову.
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Зміна, яку раніше передбачав документ
Спершу законопроєкт №3683 передбачав зміну до статті 13 закону про державну мову. У ньому йшлося, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади Криму й органів місцевого самоврядування є державна мова, якщо інше не встановлено законом.
Водночас мовилося не тільки про авіаправила, а й про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою.
Законопроєкт допрацювали
Тепер цю норму прибрали з документа. Відповідно до нової версії, авіаційні правила України, розроблені відповідно до нормативних актів Європейського агентства з безпеки польотів, які містять положення стандартів та вимог для сертифікації, нагляду та експлуатації повітряних суден, є нормативно-технічними документами та можуть прийматися мовою оригіналу.
Критика попереднього вигляду документа
- У лютому 2021 року парламентарі відправили цей проєкт закону на повторне перше читання.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що окремі норми законопроєкту суперечать закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".