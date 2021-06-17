За документ свої голоси віддали 247 народних депутатів. Доопрацьований законопроєкт не пропонує зміни до закону про державну мову.

Читайте також Хочете поваги до російської, то поважайте українську, – Зеленський

Зміна, яку раніше передбачав документ

Спершу законопроєкт №3683 передбачав зміну до статті 13 закону про державну мову. У ньому йшлося, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади Криму й органів місцевого самоврядування є державна мова, якщо інше не встановлено законом.

Водночас мовилося не тільки про авіаправила, а й про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою.

Законопроєкт допрацювали

Тепер цю норму прибрали з документа. Відповідно до нової версії, авіаційні правила України, розроблені відповідно до нормативних актів Європейського агентства з безпеки польотів, які містять положення стандартів та вимог для сертифікації, нагляду та експлуатації повітряних суден, є нормативно-технічними документами та можуть прийматися мовою оригіналу.

Зверніть увагу! Також пропонують внести зміни до законів "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про стандартизацію" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Критика попереднього вигляду документа