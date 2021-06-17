Рада приняла за основу проект об авиаправилах: "языковой" закон не нарушает

Верховная Рада приняла за основу доработанный проект закона №3683 о порядке разработки, принятия и внедрения авиационных правил. Парламент отправлял его на повторное первое чтение из-за нарушения нормы "языкового" закона.

За документ свои голоса отдали 247 народных депутатов. Доработанный законопроект не предлагает изменения в закон о государственном языке.

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Изменение, которое ранее предусматривал документ

Сначала законопроект №3683 предусматривал изменение в статью 13 закона о государственном языке. В нем говорилось, что языком нормативно-правовых актов и актов индивидуального действия, делопроизводства и документооборота органов государственной власти, органов власти Крыма и органов местного самоуправления является государственный язык, если иное не установлено законом.

В то же время говорилось не только об авиаправилах, но и о любых нормативно-правовых актах, которые на основании любого закона смогут издаваться не на украинском языке.

Законопроект доработали

Теперь эту норму убрали из документа. Согласно новой версии, авиационные правила Украины, разработанные в соответствии с нормативными актами Европейского агентства по безопасности полетов, которые содержат положения стандартов и требований для сертификации, надзора и эксплуатации воздушных судов, являются нормативно-техническими документами и могут приниматься на языке оригинала.

Критика предыдущего вида документа

В феврале 2021 года парламентарии отправили этот проект закона на повторное первое чтение.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечал, что отдельные нормы законопроекта противоречат закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также предлагают внести изменения в законы "О технических регламентах и оценке соответствия", "О стандартизации" и "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".