Рада призовет ученых помочь в писании законов

В парламенте будет создан Научно-консультативный совет. Главной целью создания этого органа будет повышение качества украинского законодательства.

Научно-консультативный совет обязан осуществлять мониторинг законодательной деятельности народных депутатов. Соответствующее распоряжение подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Кто войдет в новый орган

Руслан Стефанчук рассказал, что в состав Научно-консультативного совета войдут около 90 человек. В их числе ученые и эксперты в области права.

В нее войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов,

– заявил Стефанчук.

У них будут конкретные обязанности. Например, они будут вырабатывать концепцию развития законодательства и следить за деятельностью нардепов в сфере создания тех или иных законопроектов.

Текст распоряжения / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

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Текст публикации Стефанчука

Обеспечение должного качества законодательства должно стать приоритетом для Парламента Украины!

Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины.

В нее войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов.

Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности.

Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но восстановим общественное доверие к законодательной власти.

Пусть 2022 будет щедрым на качественное законодательство!