Рада проголосовала за ликвидацию Укроборонпрома

Народные депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект, предусматривающий ликвидацию Укроборонпрома. Теперь государственный концерн ждет несколько этапов реформирования.

Соответствующее решение Рада приняла на заседании 13 июля. Свои голоса за ликвидацию Укроборонпрома отдали 256 парламентариев.

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Рада ликвидировала Укроборонпром

Против принятия документа проголосовали 16 нардепов, не голосовали – 40.



Как за документ голосовали нардепы / Фото Верховной Рады

Принятый законопроект позволит ускорить трансформацию оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки – до 1 года.

Документ предусматривает внедрение таких изменений

В рамках трансформации госконцерна создадут 2 больших холдинга: "Оборонительные системы Украины" – в него войдут 65 предприятий, которые распределят по 6 субхолдингах; аэрокосмический холдинг – будет заниматься авиацией и космосом.

Государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса превратят в акционерные общества. Они будут иметь возможность объединения с украинскими и иностранными партнерами.

Реформирование Укроборонпрома планируют провести в 3 этапа

Первый этап – подготовка участников концерна к реорганизации. На этом этапе Укроборонпром будет оставаться уполномоченным субъектом хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в ОПК.

Второй этап предполагает превращение участников Концерна на хозяйственные общества или общества с ограниченной ответственностью.

Третий – непосредственное преобразование концерна в акционерное общество, в частности, принятие соответствующего решения Кабмином и утверждение устава.

Напомним, нардепы проголосовали за соответствующий проект закона в первом чтении еще в конце января 2021 года.



Как предполагают реструктуризировать Укроборонпром / Инфографика "Слуги народа"