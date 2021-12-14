Рада проголосовала за упрощенное получение гражданства Украины иностранцам-воинам АТО и ООС

В Украине упростили процедуру получения гражданства для иностранцев, которые защищали Украину на Донбассе. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада.

Решение об упрощении процедуры получения гражданства для иностранцев, которые воевали за Украину на Донбассе, приняли 14 декабря. За него проголосовали 285 нардепов.

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Детали законопроекта

Согласно принятому законопроекту, иностранцы, которые участвовали в войне на Донбассе на стороне Украины, могут упрощенно получать гражданство. Для этого достаточно подписать декларацию, которая будет удостоверять отказ от иностранного гражданства или подданства и получение украинского.

Засвидетельствовать отказ от иностранного гражданства и принятие украинского можно в виде подписания декларации в случае:

заключения контракта на прохождение срочной службы в рядах ВСУ;

наличия значительных заслуг перед Украиной (в частности защита границ на Донбассе) или если принятие лицом гражданства имеет государственный интерес;

прохождение службы в ВСУ по контракту и получение военной награды;

Также в законопроекте предусмотрена упрощенная процедура получения гражданства для лиц из тех стран, которые Кабинет Министров признал государством-агрессором. В таком случае граждане этих стран могут стать гражданами Украины, если в государстве-агрессоре их преследуют.

Если один из родителей, усыновителей или попечитель отказался от гражданства иностранной страны по указанным выше причинам, ребенок тоже может получить гражданство Украины.

Поправки в закон о гражданстве Украины

В Украине уже давно ведут разговоры об узаконивании двойного гражданства. Сейчас закон его не разрешает, но и не запрещает.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США на саммит Генассамблеи ООН встретился с украинской диаспорой и пообещал, что в нашей стране будет двойное гражданство.

Во время обращения к Верховной Раде 1 декабря Владимир Зеленский анонсировал соответствующий законопроект.

На следующий день текст закона появился на сайте парламента.

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