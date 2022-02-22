Рада проголосует за санкции против депутатов Думы, которые поддержали "признание" боевиков

Верховная Рада собирается проголосовать за введение санкций против депутатов Госдумы России, которые поддержали "признание" фейковых "республик" на оккупированном Донбассе.

Они будут касаться более 400 депутатов. Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи лидеров фракций с президентом Владимиром Зеленским.

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Голосовать за санкции нардепы собираются утром 23 февраля.

Верховная Рада приняла постановление-ответ Кремлю

Рада 22 февраля одобрила постановление-ответ на "признание" Россией боевиков. Подчеркнули, что Кремль усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства. Решение Москвы означает выход из минских соглашений и срыв нормандского процесса.

В постановлении определили, что путинские указы не несут никаких юридических последствий. Также парламентарии призвали мир отреагировать серьезными санкциями, которые предусматривают отключение России от системы SWIFT.

Обратите внимание! В Раду внесли законопроект о расторжении дипломатии с Россией. Он предусматривает аннулирование соглашений со страной-агрессором. Если его одобрят, в течение 5 дней власти должны определить страну, посольство которой будет представлять интересы Украины в России.

Перед этим МИД направило президенту запрос о расторжении дипломатических отношений с Москвой.

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