Рада провалила голосование за обращение в Конгресс о статусе союзника вне НАТО

Верховная Рада не поддержала обращение в Конгресс США, чтобы получить статус основного союзника вне НАТО. За инициативу проголосовали только 24 нардепа.

Воздержались 163 депутата, не голосовали – 26, против – 1. После этого решения внеочередное заседание Рады закрыли.

К теме "Политическая диверсия" : в правительстве против статуса основного союзника США вне НАТО

Что предусматривает статус союзника США вне НАТО

Такой статус – это часть системы военно-политических альянсов США. Согласно ему, нападение на американских союзников – это нападение на США.

Также Штаты помогают своим союзникам в развитии сил и средств обороны.

Политики выступили против обращения

Перед заседанием в правительстве выступили против инициативы. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала инициативу "несвоевременной" и "неуместной".

В "Слуге народа" тоже заявили, что не будут поддерживать.

Госпожа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова призвала нардепов не голосовать за обращение относительно статуса. По ее словам, цель нашего государства – полноценное членство.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне его. Он напомнил, что страны уже подписали в США новое соглашение в сфере безопасности, которое амбициознее чем этот статус.

Парламент уже голосовал за такое обращение. В марте 2017 года Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США с призывом заключить с Украиной оборонительное соглашение и предоставить статус основного союзника вне НАТО. Однако статус наше государство так и не получило.